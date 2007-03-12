НХЛ. «Каролина» перевела Фрэнсиса на должность президента по хоккейным операциям, будет искать нового генменеджера

Владелец «Каролины» Том Дандон объявил об изменениях в управленческом штабе команды, сообщает официальный сайт НХЛ.

Занимавший должность генерального менеджера Рон Фрэнсис переведен на должность президента по хоккейным операциям.

Теперь клуб приступит к поискам нового генерального менеджера, который будет подчиняться непосредственно владельцу команды.

«В клубе работает много квалифицированных сотрудников, но я почувствовал, что нам нужна смена направления. Рон – талантливый менеджер, и я рад, что он остается в нашей команде в новой роли», – сообщил Дандон.

Фрэнсис, бывший капитан «Каролины», после завершения карьеры 12 лет работал в клубе на различных должностях, заняв пост генерального менеджера в 2014-м году.

За время его руководства командой «Ураганы» ни разу не прошли в плей-офф.

Дандон стал новым владельцем «Харрикейнс» в январе.