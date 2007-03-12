Андрей Назаров: «Если «Нефтехимик» будет так играть, все будет хорошо. Есть еще один матч»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от (2:3, 0-3 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Хочу коллегу поздравить с победой. Да, проигрываем серию 0:3, но еще как минимум есть одна игра.

Продолжаем искать ключи к обороне соперника. Наносим много бросков. В целом, совершенно другая игра по сравнению с предыдущими.

Думаю, если так будем играть, все будет хорошо», – сказал Назаров.

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