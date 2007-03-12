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    Болельщики «Торпедо» растянули баннер с цитатой Скудры про «вп***ивать и вх***ивать»

    Теги Локомотив Торпедо болельщики Петерис Скудра фото КХЛ Кубок Гагарина

    Болельщики «Торпедо» вывесили баннер в ходе четвертого матча серии плей-офф с «Локомотивом» (1:1, второй период).

    На нем фанаты изобразили цитату главного тренера нижегородцев Петериса Скудры.

    Эти слова специалист произнес в 2016 году после третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА.

    На данный момент «Торпедо» уступает в серии «Локомотиву» (0-3).

    «Вп***ивать и вх***ивать – вот это я хочу видеть». Самая огненная пресс-конференция плей-офф

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