Болельщики «Торпедо» растянули баннер с цитатой Скудры про «вп***ивать и вх***ивать»

Болельщики «Торпедо» вывесили баннер в ходе четвертого матча серии плей-офф с (1:1, второй период).

На нем фанаты изобразили цитату главного тренера нижегородцев .

Эти слова специалист произнес в 2016 году после третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА.

На данный момент «Торпедо» уступает в серии «Локомотиву» (0-3).

«Вп***ивать и вх***ивать – вот это я хочу видеть». Самая огненная пресс-конференция плей-офф