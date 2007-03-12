Болельщики «Торпедо» растянули баннер с цитатой Скудры про «вп***ивать и вх***ивать»

Болельщики «Торпедо» вывесили баннер в ходе четвертого матча серии плей-офф с «Локомотивом» (1:1, второй период).
На нем фанаты изобразили цитату главного тренера нижегородцев Петериса Скудры.
Эти слова специалист произнес в 2016 году после третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА.
На данный момент «Торпедо» уступает в серии «Локомотиву» (0-3).
«Вп***ивать и вх***ивать – вот это я хочу видеть». Самая огненная пресс-конференция плей-офф
Фанаты Торпедо развернули своим игрокам мотивирующий плакат. Через 20 секунд Локомотив сравнял. pic.twitter.com/VlYbc0Zuq1— Яснопонятно (@poveril) 7 марта 2018 г.