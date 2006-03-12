Холл о 26-матчевой результативной серии: «Это здорово, но главное – выход «Нью-Джерси» в плей-офф»

Форвард Тэйлор Холл после матча с «Монреалем» (6:4) поделился мнением о своей 26-матчевой результативной серии.

«Такое ощущение, что когда я выхожу на лед, все складывается правильно. Здорово, что мне удается вносить свой вклад, но в конечном счете я хочу, чтобы «Нью-Джерси» вышел в плей-офф. Если я еще и очки набираю, это отлично.

Конечно, хочется видеть, чтобы все звенья забивали. Голы игроков из других звеньев позволяют лидерам перевести дух и прибавляют всем уверенности. Нам нужно, чтобы все вносили свой вклад. Приятно видеть, когда забивают Зэйджак или Бойл, эти парни очень важны для нас», – сказал Холл.

НХЛ. Холл стал 8-м игроком в истории с результативной серией из 26 или более матчей