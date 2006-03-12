Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Холл о 26-матчевой результативной серии: «Это здорово, но главное – выход «Нью-Джерси» в плей-офф»

    Теги Нью-Джерси НХЛ Тэйлор Холл

    Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл после матча с «Монреалем» (6:4) поделился мнением о своей 26-матчевой результативной серии. 

    «Такое ощущение, что когда я выхожу на лед, все складывается правильно. Здорово, что мне удается вносить свой вклад, но в конечном счете я хочу, чтобы «Нью-Джерси» вышел в плей-офф. Если я еще и очки набираю, это отлично. 

    Конечно, хочется видеть, чтобы все звенья забивали. Голы игроков из других звеньев позволяют лидерам перевести дух и прибавляют всем уверенности. Нам нужно, чтобы все вносили свой вклад. Приятно видеть, когда забивают Зэйджак или Бойл, эти парни очень важны для нас», – сказал Холл. 

    НХЛ. Холл стал 8-м игроком в истории с результативной серией из 26 или более матчей

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться