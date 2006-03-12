НХЛ. Холл стал 8-м игроком в истории с результативной серией из 26 или более матчей

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл сделал 2 голевые передачи в матче с «Монреалем» (6:4) и довел личную результативную серию до 26 матчей.

Таким образом, он стал всего лишь 8-м игроком в истории лиги, у кого есть в активе такая серия. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (51 матч), на втором месте – Марио Лемье (46 матчей). Гретцки выдавал такие серии еще трижды в карьере, Лемье – дважды.

Кроме них, этого добивались Матс Сундин, Ги Лефлер, Пол Коффи, Стив Айзерман и Патрик Кэйн.

Отметим, что в ХХI веке Холл стал вторым после Кэйна.

Всего у него стало 74 (30+44) очка в 62 матчах сезона. Чтобы превзойти свой личный рекорд результативности, ему надо набрать еще 7 очков.