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    НХЛ. Холл стал 8-м игроком в истории с результативной серией из 26 или более матчей

    Теги Нью-Джерси Марио Лемье Матс Сундин Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Патрик Кэйн Ги Лефлер Пол Коффи Тэйлор Холл

    Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл сделал 2 голевые передачи в матче с «Монреалем» (6:4) и довел личную результативную серию до 26 матчей. 

    Таким образом, он стал всего лишь 8-м игроком в истории лиги, у кого есть в активе такая серия. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (51 матч), на втором месте – Марио Лемье (46 матчей). Гретцки выдавал такие серии еще трижды в карьере, Лемье – дважды.

    Кроме них, этого добивались Матс Сундин, Ги Лефлер, Пол Коффи, Стив Айзерман и Патрик Кэйн. 

    Отметим, что в ХХI веке Холл стал вторым после Кэйна. 

    Всего у него стало 74 (30+44) очка в 62 матчах сезона. Чтобы превзойти свой личный рекорд результативности, ему надо набрать еще 7 очков. 

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