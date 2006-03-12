Евгений Кулик: «Спартак» будет работать над тем, чтобы Сорокин дрогнул, распечатаем его ворота»

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал тот факт, что в двух стартовых матчах серии первого раунда против (0-2) красно-белые не забили еще ни одного гола.

«Может быть, нужно побольше креатива добавить в атаке, побольше бросать, Сорокин – хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные, и надо что-то предпринимать, чтобы он дрогнул. Будем над этим работать и в следующей игре, думаю, все-таки «распечатаем» ворота. Конечно, влияет, что не можем забить, но надо переламывать это.

Грубить не стоит, это хоккей, джентльменская игра (улыбается). Но игра в стык должна присутствовать, где-то в агрессии надо добавить к следующей игре. Во всех компонентах надо добавлять», – сказал Кулик.