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    Евгений Кулик: «Спартак» будет работать над тем, чтобы Сорокин дрогнул, распечатаем его ворота»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Илья Сорокин Евгений Кулик

    Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал тот факт, что в двух стартовых матчах серии первого раунда против ЦСКА (0-2) красно-белые не забили еще ни одного гола. 

    «Может быть, нужно побольше креатива добавить в атаке, побольше бросать, Сорокин – хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные, и надо что-то предпринимать, чтобы он дрогнул. Будем над этим работать и в следующей игре, думаю, все-таки «распечатаем» ворота. Конечно, влияет, что не можем забить, но надо переламывать это.

    Грубить не стоит, это хоккей, джентльменская игра (улыбается). Но игра в стык должна присутствовать, где-то в агрессии надо добавить к следующей игре. Во всех компонентах надо добавлять», – сказал Кулик. 

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