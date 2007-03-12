Герман Титов о победе 7:2: «Игроки понимают, что мы ничего не добились. У нас долгий путь в серии с «Салаватом»

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов передал мысли после победы над «Салаватом Юлаевым» (7:2, 1-1 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Мы сделали выводы после первой игры. Постарались закрыть первое звено уфимской команды, у нас это получилось.
Беспокоит, что очень недисциплинированно сыграли, очень много невынужденных удалений. Это надо убрать.
– Не боитесь, что такой счет неправильным образом скажется на вашей команде?
– У меня опытные ребята, они понимают, что мы ничего не добились, у нас долгий путь в этой серии.
Не думаю, что счет как-то скажется на наших игроках, – заявил Титов.
«Салават» и «Авангард» забросили 19 шайб в двух матчах серии