Герман Титов о победе 7:2: «Игроки понимают, что мы ничего не добились. У нас долгий путь в серии с «Салаватом»

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов передал мысли после победы над (7:2, 1-1 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Мы сделали выводы после первой игры. Постарались закрыть первое звено уфимской команды, у нас это получилось.

Беспокоит, что очень недисциплинированно сыграли, очень много невынужденных удалений. Это надо убрать.

– Не боитесь, что такой счет неправильным образом скажется на вашей команде?

– У меня опытные ребята, они понимают, что мы ничего не добились, у нас долгий путь в этой серии.

Не думаю, что счет как-то скажется на наших игроках, – заявил Титов.

«Салават» и «Авангард» забросили 19 шайб в двух матчах серии