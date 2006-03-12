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    Александр Лукашенко: «Пусть в «Динамо» будет один супер-легионер, но он научит белорусских игроков. Я как хоккеист в этом понимаю»

    Теги Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко Горди Дуайер

    Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу невыхода минского «Динамо» в плей-офф

    «Дело даже не в Горди Дуайере. Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье.

    Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты «Динамо» обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов, но могли уступить аутсайдерам.

    Надо понимать, я им запретил по 10-12 легионеров набирать. Не надо нам создавать три пятерки в команде иностранцев, пускай это будет один супер-легионер, но он научит белорусских игроков. Я как хоккеист в этом немного понимаю.

    Не надо нам столько легионеров, мы огромные деньги на это тратим. Пусть белорусы стараются и зарабатывают.

    Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в «Динамо». Необходимо время – 2-3 года, чтобы эта система устоялась и заработала.

    Горди, на мой взгляд, а я встречался с ним в начале сезона, преданный своему делу человек. Он сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен.

    Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать», – сказал Лукашенко.

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