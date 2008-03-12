Андрей Назаров о переходе на игру в три звена: «По игре вопрос задайте»

Главный тренер Андрей Назаров поделился мнением после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Начался плей-офф, проиграли первый матч. Интересная игра, на мой взгляд, получилась.

Обе команды хотели выиграть. Проигрываем в серии 0:1, готовимся к следующей игре.

– Не рискованно ли было по такой игре переходить на три состава?

– По игре вопрос задайте.

– Во втором-третьем периоде «Нефтехимик» сделал 3 силовых приема, в первом периоде было 14. Вы изменили тактику, проигрывая в счете?

– Соперник, скорее всего, перестал подставляться. Тяжело применять приемы, когда соперник не подставляется, – сказал Назаров.