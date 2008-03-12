Андрей Назаров о переходе на игру в три звена: «По игре вопрос задайте»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Начался плей-офф, проиграли первый матч. Интересная игра, на мой взгляд, получилась.
Обе команды хотели выиграть. Проигрываем в серии 0:1, готовимся к следующей игре.
– Не рискованно ли было по такой игре переходить на три состава?
– По игре вопрос задайте.
– Во втором-третьем периоде «Нефтехимик» сделал 3 силовых приема, в первом периоде было 14. Вы изменили тактику, проигрывая в счете?
– Соперник, скорее всего, перестал подставляться. Тяжело применять приемы, когда соперник не подставляется, – сказал Назаров.