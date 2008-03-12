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    Андрей Назаров о переходе на игру в три звена: «По игре вопрос задайте»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением после поражения от «Трактора» (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Начался плей-офф, проиграли первый матч. Интересная игра, на мой взгляд, получилась.

    Обе команды хотели выиграть. Проигрываем в серии 0:1, готовимся к следующей игре.

    – Не рискованно ли было по такой игре переходить на три состава?

    – По игре вопрос задайте.

    – Во втором-третьем периоде «Нефтехимик» сделал 3 силовых приема, в первом периоде было 14. Вы изменили тактику, проигрывая в счете?

    – Соперник, скорее всего, перестал подставляться. Тяжело применять приемы, когда соперник не подставляется, – сказал Назаров.

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