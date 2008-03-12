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    «СЮ» – «Авангард». Фурх пропустил 2 гола за 43 секунды и был заменен. Кареева поменяли в 3-м периоде

    Теги Авангард Салават Юлаев видео КХЛ Кубок Гагарина Олег Шилин Иван Налимов Андрей Кареев Доминик Фурх

    Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх был заменен в первом периоде первого матча 1-го раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (4:5, третий период).

    27-летний чех за 11 минут стартовых минут пропустил три шайбы, причем вторую и третью с разницей в в 43 секунды. В игру вошел 26-летний Олег Шилин.

    Отметим, что во втором периоде вратарь уфимцев Андрей Кареев пропустил две шайбы за 41 секунду и продолжил встречу.

    Кареев уступил место в ворготах Ивану Налимову на 47-й минуте встречи, пропустив две шайбы за две минуты.

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