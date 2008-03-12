«СЮ» – «Авангард». Фурх пропустил 2 гола за 43 секунды и был заменен. Кареева поменяли в 3-м периоде

Голкипер Доминик Фурх был заменен в первом периоде первого матча 1-го раунда Кубка Гагарина против (4:5, третий период).

27-летний чех за 11 минут стартовых минут пропустил три шайбы, причем вторую и третью с разницей в в 43 секунды. В игру вошел 26-летний .

Отметим, что во втором периоде вратарь уфимцев Андрей Кареев пропустил две шайбы за 41 секунду и продолжил встречу.

Кареев уступил место в ворготах на 47-й минуте встречи, пропустив две шайбы за две минуты.