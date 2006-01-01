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    Валерий Брагин: «Сборная США – хорошая и играющая команда. Против них нужно правильно действовать тактически»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежная сборная Швеции Валерий Брагин

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Швеции (3:4 Б) в матче МЧМ-2018.

    – Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч – уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас.

    Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось.

    Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут двенадцать так играли.

    Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лед.

    – После того как пропускаем – удается забить довольно легко. И потом снова. С чем это связываете?

    – Повторю: необязательные удаления отняли много сил.

    Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были легкими – не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это.

    – Следующий соперник – американцы.

    – Команда хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления.

    – Вы изменили сочетания. Понравился результат?

    – Сложно сказать. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать, – заявил Брагин.

    Россия сыграет с США в четвертьфинале МЧМ-2018

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