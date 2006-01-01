Валерий Брагин: «Сборная США – хорошая и играющая команда. Против них нужно правильно действовать тактически»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Швеции (3:4 Б) в матче МЧМ-2018.

– Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч – уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас.

Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось.

Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут двенадцать так играли.

Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лед.

– После того как пропускаем – удается забить довольно легко. И потом снова. С чем это связываете?

– Повторю: необязательные удаления отняли много сил.

Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были легкими – не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это.

– Следующий соперник – американцы.

– Команда хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления.

– Вы изменили сочетания. Понравился результат?

– Сложно сказать. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать, – заявил Брагин.

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