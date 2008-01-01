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    Россия сыграет с США в четвертьфинале МЧМ-2018

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии

    Определились четвертьфинальные пары на МЧМ-2018.

    Соперником сборной России на данном этапе турнира будет команда США.

    В группе B россияне заняли третье место, американцы стали вторым в группе A.

    Молодежный чемпионат мира

    1/4 финала

    США – Россия

    Канада – Швейцария

    Чехия – Финляндия

    Швеция – Словакия

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