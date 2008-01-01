Россия сыграет с США в четвертьфинале МЧМ-2018

Определились четвертьфинальные пары на МЧМ-2018.
Соперником сборной России на данном этапе турнира будет команда США.
В группе B россияне заняли третье место, американцы стали вторым в группе A.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары на МЧМ-2018.
Соперником сборной России на данном этапе турнира будет команда США.
В группе B россияне заняли третье место, американцы стали вторым в группе A.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
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