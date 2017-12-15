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    Ларионов прокомментирует матч Россия – Канада, Нестеров будет играть с микрофоном

    Теги Евротур сборная России сборная Канады телевидение Игорь Ларионов Первый канал Кубок Первого канала Никита Нестеров Александр Кузмак

    Первый канал рассказал об освещении матча Россия – Канада на Кубке Первого канала.

    Игра пройдет в субботу, 16 декабря.

    Известный игрок сборных СССР и России Игорь Ларионов выступит в роли эксперта во время комментирования матча. Он прокомментирует игру вместе с Александром Кузмаком.

    «Канада на Кубке Первого канала – это зрелая, серьезная команда, в составе которой игроки, получившие шанс заявить о себе и вписать свое имя в историю. Но сборная России должна быть сильнее.

    Мой дебют в прямом эфире Первого – это возможность увидеть игру с другой стороны и проанализировать ее для зрителей, это интересный опыт», – сказал Ларионов.

    На защитника сборной России Никиту Нестерова будет надет микрофон, за ним также будет следить отдельная камера. 

    Во время матча на арене будут работать две камеры с обзором 360 градусов, которые позволят следить за игрой со скамейки запасных и скамейки штрафников, а еще одна будет установлена под сводами арены.

    Кроме того, еще одна камера будет надета на главного арбитра встречи.

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