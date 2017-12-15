Ларионов прокомментирует матч Россия – Канада, Нестеров будет играть с микрофоном

Первый канал рассказал об освещении матча Россия – Канада на Кубке Первого канала.

Игра пройдет в субботу, 16 декабря.

Известный игрок сборных СССР и России Игорь Ларионов выступит в роли эксперта во время комментирования матча. Он прокомментирует игру вместе с Александром Кузмаком.

«Канада на Кубке Первого канала – это зрелая, серьезная команда, в составе которой игроки, получившие шанс заявить о себе и вписать свое имя в историю. Но сборная России должна быть сильнее.

Мой дебют в прямом эфире Первого – это возможность увидеть игру с другой стороны и проанализировать ее для зрителей, это интересный опыт», – сказал Ларионов.

На защитника сборной России Никиту Нестерова будет надет микрофон, за ним также будет следить отдельная камера.

Во время матча на арене будут работать две камеры с обзором 360 градусов, которые позволят следить за игрой со скамейки запасных и скамейки штрафников, а еще одна будет установлена под сводами арены.

Кроме того, еще одна камера будет надета на главного арбитра встречи.