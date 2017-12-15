НХЛ. Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (5:3).

Заброшенная шайба стала для него 22-й в сезоне. Российский нападающий забил в пустые ворота броском из своей зоны рикошетом от борта и вернул себе единоличное первое место в гонке снайперов.

Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.

«Голы в пустые ворота – это для гомосеков». Кто так забивал в НХЛ чаще всех