НХЛ. Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (5:3).
Заброшенная шайба стала для него 22-й в сезоне. Российский нападающий забил в пустые ворота броском из своей зоны рикошетом от борта и вернул себе единоличное первое место в гонке снайперов.
Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.
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