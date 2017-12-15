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    НХЛ. Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне

    Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (5:3). 

    Заброшенная шайба стала для него 22-й в сезоне. Российский нападающий забил в пустые ворота броском из своей зоны рикошетом от борта и вернул себе единоличное первое место в гонке снайперов. 

    Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь

    «Голы в пустые ворота – это для гомосеков». Кто так забивал в НХЛ чаще всех

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