Александр Медведев о царапинах на пробирках: «Может, это Родченков их грыз по ночам»

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился мнением о решении допустить сборную России до Игр-2018 под нейтральным флагом.

«Обращение хоккейных федераций разных стран в сыграло свою роль в допуске сборной России на Олимпиаду. Изначально стоял вопрос о том, чтобы вообще не пускать туда представителей командных видов спорта.

Есть базовые нормы международного права, презумпция невиновности.

Допустим, что были нарушения после сдачи проб. Какое отношение к этому имеет спортсмен? Но нет ничего кроме царапин на пробирках. Может, это Родченков их грыз по ночам. Судя по его эротическим рассказам, я бы такого не исключал.

На обвинения надо отвечать контробвинениями. В случае с нами был нарушен фундаментальный принцип международного права.

Даже бывший президент заявил, что его не надо смешить, говоря, что обошлось без политизированности. Я бы даже сказал политиканства.

В том, что там было на самом деле, разбирается следственный комитет. Не случайно, Александр Жуков извинился за ситуацию. Президент нашей страны сказал, что мы сами дали повод для обвинений. Время все расставит по местам, поскольку полной правды никто не знает», — сказал Медведев.

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