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    Григорий Родченков: «Я был категорически против того, чтобы давать «Дюшес» мужской сборной в Сочи»

    Теги сборная России Зинэтула Билялетдинов Валерий Конов НХЛ Сочи-2014 допинг КХЛ Юрий Нагорных Григорий Родченков Ирина Родионова

    Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как планировали использовать коктейль «Дюшес» в мужской сборной России.

    «В этот день я встретился с Нагорных, Родионовой, Зинэтулой Билялетдиновым, главным тренером сборной, и Валерием Коновым, главным врачом команды.

    Мы с Коновым были категорически против того, чтобы давать коктейль «Дюшес»  (смесь трех анаболических стероидов и алкоголя, разработанная специально для маскировки запрещенных веществ – прим. Sports.ru) сборной. Их не контролировали. Я знал, что они не будут следовать протоколу, как надо.

    Таким образом, включение их в список было риском, потому что не было никакой гарантии, что они прекратят использовать коктейль в соответствии с планом.

    Я боялся, что, если кто-то из игроков получит травму, они уедут из России и будут проходить допинг-контроль за границей. Многие играют в НХЛ. Тогда обнаружат следы «Дюшеса».

    Мы с Билялетдиновым и Коновым встретились отдельно и согласились, что нужно дальше выступать против этого. Я записал это в дневнике», – сказал Родченков.

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