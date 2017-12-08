Григорий Родченков: «Я был категорически против того, чтобы давать «Дюшес» мужской сборной в Сочи»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как планировали использовать коктейль «Дюшес» в мужской сборной России.

«В этот день я встретился с Нагорных, Родионовой, , главным тренером сборной, и Валерием Коновым, главным врачом команды.

Мы с Коновым были категорически против того, чтобы давать коктейль «Дюшес» (смесь трех анаболических стероидов и алкоголя, разработанная специально для маскировки запрещенных веществ – прим. Sports.ru) сборной. Их не контролировали. Я знал, что они не будут следовать протоколу, как надо.

Таким образом, включение их в список было риском, потому что не было никакой гарантии, что они прекратят использовать коктейль в соответствии с планом.

Я боялся, что, если кто-то из игроков получит травму, они уедут из России и будут проходить допинг-контроль за границей. Многие играют в . Тогда обнаружат следы «Дюшеса».

Мы с Билялетдиновым и Коновым встретились отдельно и согласились, что нужно дальше выступать против этого. Я записал это в дневнике», – сказал Родченков.

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