Илья Сорокин: «Мне без разницы, какая форма будет у сборной России на Олимпиаде»

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о предстоящем Кубке Первого канала и форме сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, куда ее допускают только под нейтральным флагом.

«Нам предстоит очень важный домашний турнир в новом формате. Настраиваемся как на обычное соревнование, пока не забиваем голову Олимпиадой. Всегда было интересно играть на Кубке Первого канала, уверен, что будет большой ажиотаж и хорошая атмосфера. Слабых соперников нет, со всеми будет сложно.

Мне без разницы, какая будет форма у сборной России. Уже хорошо, если мы поедем на Олимпиаду, а форма, какая будет, такая и будет», – сказал Сорокин.

Появился вариант формы сборной России на ОИ-2018