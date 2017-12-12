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    Илья Сорокин: «Мне без разницы, какая форма будет у сборной России на Олимпиаде»

    Теги ЦСКА сборная России Кубок Первого канала КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Илья Сорокин

    Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о предстоящем Кубке Первого канала и форме сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, куда ее допускают только под нейтральным флагом. 

    «Нам предстоит очень важный домашний турнир в новом формате. Настраиваемся как на обычное соревнование, пока не забиваем голову Олимпиадой. Всегда было интересно играть на Кубке Первого канала, уверен, что будет большой ажиотаж и хорошая атмосфера. Слабых соперников нет, со всеми будет сложно.

    Мне без разницы, какая будет форма у сборной России. Уже хорошо, если мы поедем на Олимпиаду, а форма, какая будет, такая и будет», – сказал Сорокин.  

    Появился вариант формы сборной России на ОИ-2018

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