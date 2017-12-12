Евгений Малкин: «Три Олимпиады, в которых я участвовал – лучше не было ничего в моей жизни»

Нападающий «Питтсбурга» рассказал, как действующие игроки сборной России относятся к поездке на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

– Переписываюсь с Илюхой Ковальчуком. Конечно, все хотят ехать. И знаете, что вам скажу? Лучше, чем Олимпиада, ничего не было в моей спортивной жизни. Этот олимпийский дух, когда все вместе живут в деревне, питаются в одной столовой. Новые знакомые, спортсмены, разные страны. Видишься со всеми, поздравляешь их.

Две недели ты живешь под большим впечатлением. Отличная организация, дружелюбные волонтеры – мальчики и девочки всем помогают. Это такое восхищение! И ты знаешь, что весь мир наблюдает за твоим выступлением.

Повторю: три Олимпиады, в которых я участвовал – лучше не было ничего в моей жизни. Они запомнятся навсегда.

– Вы не завоевали ни одной медали.

– К огромному сожалению! Может быть, в следующий раз? – сказал Малкин.