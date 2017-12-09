НХЛ. Панарин стал 8-м игроком в истории, сделавшим 5 первых передач в выездном матче. Присоединился к Гретцки и Лемье
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал 5 голевых передач в матче с «Нью-Джерси» (5:3).
Примечательно, что матч был выездным, а все ассисты – первыми.
В последний раз подобное удавалось Брайану Личу в 1995 году. Всего до Панарина подобное достижение зафиксировано только у 7 игроков, среди которых – Уэйн Гретцки и Марио Лемье.
Со статистикой Панарина можно ознакомиться здесь.
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