НХЛ. Панарин стал 8-м игроком в истории, сделавшим 5 первых передач в выездном матче. Присоединился к Гретцки и Лемье

Форвард «Коламбуса» сделал 5 голевых передач в матче с «Нью-Джерси» (5:3).

Примечательно, что матч был выездным, а все ассисты – первыми.

В последний раз подобное удавалось Брайану Личу в 1995 году. Всего до Панарина подобное достижение зафиксировано только у 7 игроков, среди которых – Уэйн Гретцки и .

Со статистикой Панарина можно ознакомиться здесь.