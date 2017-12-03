НХЛ. Голы Овечкина в ворота «Торонто» стали лучшими на игровой неделе

Официальный сайт назвал топ-10 лучших голов игровой недели.

Лучшими стал голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Торонто», за счет которых он сделал хет-трик для особого болельщика.

10. Джейсон Цукер («Миннесота») с передачи Чарли Койла

9. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

8. Марк Стоун («Оттава»)

7. Крис Крайдер ( ) с передач Павла Бучневича и Давида Деарнэ

6. Брендан Перлини («Аризона»)

5. Михаэль Раффль ( )

4. Джимми Веси («Рейнджерс») с передачи Рика Нэша

3. Сидни Кросби ( ) с передачи Криса Летанга

2. Виктор Арвидссон («Нэшвилл»)

1. Александр Овечкин ( )