НХЛ. Голы Овечкина в ворота «Торонто» стали лучшими на игровой неделе
Официальный сайт НХЛ назвал топ-10 лучших голов игровой недели.
Лучшими стал голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Торонто», за счет которых он сделал хет-трик для особого болельщика.
10. Джейсон Цукер («Миннесота») с передачи Чарли Койла
9. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)
8. Марк Стоун («Оттава»)
7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передач Павла Бучневича и Давида Деарнэ
6. Брендан Перлини («Аризона»)
5. Михаэль Раффль («Филадельфия»)
4. Джимми Веси («Рейнджерс») с передачи Рика Нэша
3. Сидни Кросби («Питтсбург») с передачи Криса Летанга
2. Виктор Арвидссон («Нэшвилл»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон»)
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