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    НХЛ. Голы Овечкина в ворота «Торонто» стали лучшими на игровой неделе

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    Официальный сайт НХЛ назвал топ-10 лучших голов игровой недели. 

    Лучшими стал голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Торонто», за счет которых он сделал хет-трик для особого болельщика.

    10. Джейсон Цукер («Миннесота») с передачи Чарли Койла

    9. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

    8. Марк Стоун («Оттава»)

    7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передач Павла Бучневича и Давида Деарнэ

    6. Брендан Перлини («Аризона»)

    5. Михаэль Раффль («Филадельфия»)

    4. Джимми Веси («Рейнджерс») с передачи Рика Нэша

    3. Сидни Кросби («Питтсбург») с передачи Криса Летанга

    2. Виктор Арвидссон («Нэшвилл»)

    1. Александр Овечкин («Вашингтон»)

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