Эрик Карлссон: «На рынке собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. Неважно, где именно»
Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон поделился мнением о своем будущем контракте.
«Когда я выйду на рынок, то собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. И неважно, где именно.
Пришло время понять, что переговоры о контракте – это бизнес для обеих сторон, а не только для владельцев.
Мне все нравится в «Оттаве», я провел здесь всю свою карьеру. Но если условия окажутся неподходящими с точки зрения бизнеса, то придется искать другое место. Владельцы в аналогичных ситуациях в бизнесе ведут себя точно так же.
У нас Даути похожие ситуации. Так что да, мы обменяемся мнениями на этот счет. Я думаю, что все это должно рассматриваться исключительно как бизнес», – сказал Карлссон.
Контракты Даути и Карлссона завершаются в 2019 году. Кэпхит Даути – 7 миллионов долларов в год, Карлссона – 6,5 миллиона.
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