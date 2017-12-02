Эрик Карлссон: «На рынке собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. Неважно, где именно»

Защитник «Оттавы» поделился мнением о своем будущем контракте.

«Когда я выйду на рынок, то собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. И неважно, где именно.

Пришло время понять, что переговоры о контракте – это бизнес для обеих сторон, а не только для владельцев.

Мне все нравится в «Оттаве», я провел здесь всю свою карьеру. Но если условия окажутся неподходящими с точки зрения бизнеса, то придется искать другое место. Владельцы в аналогичных ситуациях в бизнесе ведут себя точно так же.

У нас Даути похожие ситуации. Так что да, мы обменяемся мнениями на этот счет. Я думаю, что все это должно рассматриваться исключительно как бизнес», – сказал Карлссон.

Контракты Даути и Карлссона завершаются в 2019 году. Кэпхит Даути – 7 миллионов долларов в год, Карлссона – 6,5 миллиона.

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НХЛ. Эрик Карлссон в последних 8 матчах – 0 очков и «-11»