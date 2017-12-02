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    Эрик Карлссон: «На рынке собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. Неважно, где именно»

    Теги Оттава НХЛ Дрю Даути Эрик Карлссон

    Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон поделился мнением о своем будущем контракте. 

    «Когда я выйду на рынок, то собираюсь получить то, чего стою, и не меньше. И неважно, где именно. 

    Пришло время понять, что переговоры о контракте – это бизнес для обеих сторон, а не только для владельцев. 

    Мне все нравится в «Оттаве», я провел здесь всю свою карьеру. Но если условия окажутся неподходящими с точки зрения бизнеса, то придется искать другое место. Владельцы в аналогичных ситуациях в бизнесе ведут себя точно так же.

    У нас Даути похожие ситуации. Так что да, мы обменяемся мнениями на этот счет. Я думаю, что все это должно рассматриваться исключительно как бизнес», – сказал Карлссон. 

    Контракты Даути и Карлссона завершаются в 2019 году. Кэпхит Даути – 7 миллионов долларов в год, Карлссона – 6,5 миллиона.

    Даути о новом контракте: «Мы с Эриком Карлссоном заслуживаем немного больше денег, чем у Суббана»

    НХЛ. Эрик Карлссон в последних 8 матчах – 0 очков и «-11»

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