Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В случае недопуска России на Олимпиаду-2018 ИИХФ может выбрать замену по рейтингу. Лучший – у сборной Беларуси

    Теги ИИХФ сборная России рейтинги Рене Фазель сборная Беларуси МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    ИИХФ рассматривает вариант, при котором сборная России не сыграет на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявил президент международной федерации хоккея Рене Фазель

    «Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчин и на шесть – у женщин.

    Если будем менять, то нужно понять, каким образом. Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом.

    Вернемся к обсуждению этого вопроса после решения МОК. Но я до последнего надеюсь, что МОК допустит Россию до Олимпиады», – сказал Фазель. 

    Решение МОК о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхан ожидается 5 декабря. 

    Если ИИХФ будет делать замену, исходя из мирового рейтинга, то сборную России, вероятнее всего, заменит сборная Беларуси.

    Сейчас Беларусь занимает в рейтинге международной федерации 10-е место – самое высокое среди всех стран, не попавших на хоккейный турнир Олимпиады.  

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться