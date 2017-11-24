Леонид Вайсфельд: «Пускай Арзамасцев скажет, почему голевой пас сопернику отдал, когда «Ак Барс» четвертый гол забивал»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал слова защитника Захара Арзамасцева в адрес руководства и тренеров.
– Что в истории с этим видео с Арзамасцевым вас больше всего разочаровало?
– Больше всего разочаровало то, что мы являемся публичными людьми – менеджеры, тренеры, игроки, – и такое поведение непозволительно.
– Это можно списать на эмоции после игры с «Ак Барсом»?
– На эмоции, конечно. А на что еще?
– Может быть, злость накопилась у человека…
– Может, он злой такой на меня. Но я надеюсь, что это эмоции.
– У вас уже был с ним разговор?
– Было собрание, разговор с командой. Я им говорил про соцсети, когда они там пишут всякий бред, а потом получают дисквалификации за это.
Я об этом говорил месяц назад, и сейчас вот такая ситуация. Меня больше всего расстроило, что публичный человек не контролирует свои действия на публике.
– В словах Арзамасцева прозвучало, что тренеры слишком мягкие. Это так?
– Да, конечно. То они им мягкие, то они им жесткие. Лучше пускай скажет, почему он пас голевой сопернику отдал, когда Казань четвертый гол забивала. После этого я к болельщикам извиняться пошел.
Он интересно сказал в этом видео: «Вайсфельд взял ответственность на себя, теперь пусть уходит». Но я извиняюсь-то в том числе за него. За ту грубейшую ошибку, которую допустил Арзамасцев, которая привела к голу в наши ворота.
– У Вестерлунда к нему претензии есть?
– У Вестерлунда ко многим претензии есть и к Захару в том числе. Он знает какие.
– Как дальше работать с тренером, про которого ты сказал: «Мы просто не можем понять, что от нас требуют»? Проблемы у них какие-то будут?
– Если Захар будет хорошо играть, то проблем не будет. Я вообще не приветствую такие высказывания, но тут есть другой момент.
Арзамасцев никакого морального права так говорить не имеет, потому что он сам играет сейчас очень плохо.
Я понимаю, если ты три забил, две отдал, сделал десять хитов, пять раз бросок на себя принял, а команда проиграла.
Ты выходишь и говоришь: генеральный менеджер – плохой, тренер – плохой, партнеры тоже плохие. Ладно, но ты-то что сделал? Арзамасцев – один из самых высокооплачиваемых игроков команды.
– Он едет на выезд в Нижнекамск и Казань?
– Да, едет, – заявил Вайсфельд.
Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»
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