Леонид Вайсфельд: «Пускай Арзамасцев скажет, почему голевой пас сопернику отдал, когда «Ак Барс» четвертый гол забивал»

Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал слова защитника в адрес руководства и тренеров.

– Что в истории с этим видео с Арзамасцевым вас больше всего разочаровало?

– Больше всего разочаровало то, что мы являемся публичными людьми – менеджеры, тренеры, игроки, – и такое поведение непозволительно.

– Это можно списать на эмоции после игры с «Ак Барсом»?

– На эмоции, конечно. А на что еще?

– Может быть, злость накопилась у человека…

– Может, он злой такой на меня. Но я надеюсь, что это эмоции.

– У вас уже был с ним разговор?

– Было собрание, разговор с командой. Я им говорил про соцсети, когда они там пишут всякий бред, а потом получают дисквалификации за это.

Я об этом говорил месяц назад, и сейчас вот такая ситуация. Меня больше всего расстроило, что публичный человек не контролирует свои действия на публике.

– В словах Арзамасцева прозвучало, что тренеры слишком мягкие. Это так?

– Да, конечно. То они им мягкие, то они им жесткие. Лучше пускай скажет, почему он пас голевой сопернику отдал, когда Казань четвертый гол забивала. После этого я к болельщикам извиняться пошел.

Он интересно сказал в этом видео: «Вайсфельд взял ответственность на себя, теперь пусть уходит». Но я извиняюсь-то в том числе за него. За ту грубейшую ошибку, которую допустил Арзамасцев, которая привела к голу в наши ворота.

– У Вестерлунда к нему претензии есть?

– У Вестерлунда ко многим претензии есть и к Захару в том числе. Он знает какие.

– Как дальше работать с тренером, про которого ты сказал: «Мы просто не можем понять, что от нас требуют»? Проблемы у них какие-то будут?

– Если Захар будет хорошо играть, то проблем не будет. Я вообще не приветствую такие высказывания, но тут есть другой момент.

Арзамасцев никакого морального права так говорить не имеет, потому что он сам играет сейчас очень плохо.

Я понимаю, если ты три забил, две отдал, сделал десять хитов, пять раз бросок на себя принял, а команда проиграла.

Ты выходишь и говоришь: генеральный менеджер – плохой, тренер – плохой, партнеры тоже плохие. Ладно, но ты-то что сделал? Арзамасцев – один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

– Он едет на выезд в Нижнекамск и Казань?

– Да, едет, – заявил Вайсфельд.

Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»