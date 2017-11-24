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    Леонид Вайсфельд: «Пускай Арзамасцев скажет, почему голевой пас сопернику отдал, когда «Ак Барс» четвертый гол забивал»

    Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд Эркка Вестерлунд КХЛ Захар Арзамасцев

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал слова защитника Захара Арзамасцева в адрес руководства и тренеров.

    – Что в истории с этим видео с Арзамасцевым вас больше всего разочаровало?

    – Больше всего разочаровало то, что мы являемся публичными людьми – менеджеры, тренеры, игроки, – и такое поведение непозволительно.

    – Это можно списать на эмоции после игры с «Ак Барсом»?

    – На эмоции, конечно. А на что еще?

    – Может быть, злость накопилась у человека…

    – Может, он злой такой на меня. Но я надеюсь, что это эмоции.

    – У вас уже был с ним разговор?

    – Было собрание, разговор с командой. Я им говорил про соцсети, когда они там пишут всякий бред, а потом получают дисквалификации за это.

    Я об этом говорил месяц назад, и сейчас вот такая ситуация. Меня больше всего расстроило, что публичный человек не контролирует свои действия на публике.

    – В словах Арзамасцева прозвучало, что тренеры слишком мягкие. Это так?

    – Да, конечно. То они им мягкие, то они им жесткие. Лучше пускай скажет, почему он пас голевой сопернику отдал, когда Казань четвертый гол забивала. После этого я к болельщикам извиняться пошел.

    Он интересно сказал в этом видео: «Вайсфельд взял ответственность на себя, теперь пусть уходит». Но я извиняюсь-то в том числе за него. За ту грубейшую ошибку, которую допустил Арзамасцев, которая привела к голу в наши ворота.

    – У Вестерлунда к нему претензии есть?

    – У Вестерлунда ко многим претензии есть и к Захару в том числе. Он знает какие.

    – Как дальше работать с тренером, про которого ты сказал: «Мы просто не можем понять, что от нас требуют»? Проблемы у них какие-то будут?

    – Если Захар будет хорошо играть, то проблем не будет. Я вообще не приветствую такие высказывания, но тут есть другой момент.

    Арзамасцев никакого морального права так говорить не имеет, потому что он сам играет сейчас очень плохо.

    Я понимаю, если ты три забил, две отдал, сделал десять хитов, пять раз бросок на себя принял, а команда проиграла.

    Ты выходишь и говоришь: генеральный менеджер – плохой, тренер – плохой, партнеры тоже плохие. Ладно, но ты-то что сделал? Арзамасцев – один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

    – Он едет на выезд в Нижнекамск и Казань?

    – Да, едет, – заявил Вайсфельд.

    Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»

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