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    Федерация хоккея Канады отправила КХЛ письмо с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду

    Теги сборная России сборная Канады МОК Федерация хоккея Канады КХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни заявил, что его организация направила письмо в КХЛ, в котором просит не запрещать хоккеистам лиги выступать за сборные. 

    – Правда ли, что Федерация совместно с несколькими европейскими хоккейными федерациями отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду?

    – Да, это так. В нем мы указали на то, что хотели бы получить доступ к своим игрокам. Не только во время Олимпиады, но и во время подготовки к ней. То есть во всех международных паузах в календаре, предусмотренных под игры национальных сборных.

    – Что вы будете делать, если КХЛ откажется удовлетворять вашу просьбу?

    – Я не хочу это обсуждать. Пока – это всего лишь спекуляции. Ничего еще не решено, ничего еще не сделано. Все, что я могу сказать: Олимпиада точно будет, и в ней будет участвовать сборная Канады. 

    – На ваш взгляд, хоккейная сборная России должна быть допущена до Олимпиады, что бы в итоге ни решил МОК?

    – И это я бы не хотел обсуждать. Разумеется, на Олимпиаде должны играть все сильнейшие команды. Но решать что-то в данном случае не мне, поэтому я и не хочу комментировать, – сказал Ренни.

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