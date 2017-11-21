Федерация хоккея Канады отправила КХЛ письмо с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду

Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни заявил, что его организация направила письмо в , в котором просит не запрещать хоккеистам лиги выступать за сборные.

– Правда ли, что Федерация совместно с несколькими европейскими хоккейными федерациями отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду?

– Да, это так. В нем мы указали на то, что хотели бы получить доступ к своим игрокам. Не только во время Олимпиады, но и во время подготовки к ней. То есть во всех международных паузах в календаре, предусмотренных под игры национальных сборных.

– Что вы будете делать, если КХЛ откажется удовлетворять вашу просьбу?

– Я не хочу это обсуждать. Пока – это всего лишь спекуляции. Ничего еще не решено, ничего еще не сделано. Все, что я могу сказать: Олимпиада точно будет, и в ней будет участвовать сборная Канады.

– На ваш взгляд, хоккейная сборная России должна быть допущена до Олимпиады, что бы в итоге ни решил ?

– И это я бы не хотел обсуждать. Разумеется, на Олимпиаде должны играть все сильнейшие команды. Но решать что-то в данном случае не мне, поэтому я и не хочу комментировать, – сказал Ренни.