Фазель не исключил, что его преемником в ИИХФ станет человек из России
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о своем возможном преемнике.
– Мне кажется, что 26 лет на посту главы ИИХФ это достаточный срок, чтобы сказать «до свидания».
Кто будет моим преемником, будет решать руководство ИИХФ. Возможно, я предложу кого-то на этот пост.
- Может ли это быть человек из России?
– Почему бы и нет (эту фразу Фазель произнес по-русски).
- Это окончательное решение?
– Таково мое желание – только смерть может быть окончательной. Новые люди привнесут в федерацию и ее руководство новую жизнь и энергию, – сказал Фазель.
Фазель покинет пост главы ИИХФ в 2020 году. 67-летнего швейцарца может сменить канадец – управляющий директор «Эдмонтона» Боб Николсон.
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