Фазель не исключил, что его преемником в ИИХФ станет человек из России

Президент Международной федерации хоккея ( ) Рене Фазель поделился мнением о своем возможном преемнике.

– Мне кажется, что 26 лет на посту главы это достаточный срок, чтобы сказать «до свидания».

Кто будет моим преемником, будет решать руководство . Возможно, я предложу кого-то на этот пост.

- Может ли это быть человек из России?

– Почему бы и нет (эту фразу Фазель произнес по-русски).

- Это окончательное решение?

– Таково мое желание – только смерть может быть окончательной. Новые люди привнесут в федерацию и ее руководство новую жизнь и энергию, – сказал Фазель.

Фазель покинет пост главы ИИХФ в 2020 году. 67-летнего швейцарца может сменить канадец – управляющий директор «Эдмонтона» Боб Николсон.