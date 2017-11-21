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    Фазель не исключил, что его преемником в ИИХФ станет человек из России

    Теги ИИХФ Рене Фазель КХЛ

    Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о своем возможном преемнике.

    – Мне кажется, что 26 лет на посту главы ИИХФ это достаточный срок, чтобы сказать «до свидания».

    Кто будет моим преемником, будет решать руководство ИИХФ. Возможно, я предложу кого-то на этот пост.

    - Может ли это быть человек из России?

    – Почему бы и нет (эту фразу Фазель произнес по-русски).

    - Это окончательное решение?

    – Таково мое желание – только смерть может быть окончательной. Новые люди привнесут в федерацию и ее руководство новую жизнь и энергию, – сказал Фазель.

    Фазель покинет пост главы ИИХФ в 2020 году. 67-летнего швейцарца может сменить канадец – управляющий директор «Эдмонтона» Боб Николсон.

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