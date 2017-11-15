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    Фазель покинет пост главы ИИХФ в 2020 году

    Теги ИИХФ Рене Фазель Гэри Беттмэн НХЛ

    Президент международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что уйдет в отставку в 2020 году, когда закончится срок его полномочий.

    Специалист руководит ИИХФ в течение 26 лет. Он избирался главой организации на четыре срока. К моменту отставки Фазелю исполнится 70 лет. 

    «Думаю, мне нужно уйти на пенсию. Гэри Беттмэну тоже. Если мы оба уйдем на пенсию, придут новые люди. С новыми людьми будет новое развитие», – сказал Фазель.

    За время руководства Фазеля в ИИХФ было достигнуто соглашение с НХЛ, по которому в 1998 году игроки лиги впервые в истории поучаствовали в Олимпиаде. На Игры в Пхенчхане хоккеисты из НХЛ не поедут.

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