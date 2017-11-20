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    Рене Фазель: «В КХЛ влияние оказывает политика, а в НХЛ – финансы. Денежные интересы некоторых людей пытаются уничтожить хоккей»

    Теги ФХР ИИХФ Рене Фазель НХЛ КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что КХЛ должна разрешить легионерам участвовать на Олимпиаде.

    «КХЛ является членом ФХР, поэтому должна следовать правилам ИИХФ и разрешить игрокам из других стран участвовать в Олимпийских играх. Конечно, мы очень озабочены этим заявлением главы КХЛ и обсудим его на следующем cовете ИИХФ.

    Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет разрешит России участвовать в Играх-2018. В хоккее нет больших проблем с допингом – согласно докладу Макларена, под подозрением нет ни одного игрока из мужской сборной России.

    Да, там есть несколько девушек, но нет серьезных доказательств, что они действительно что-то нарушали. Поэтому у МОК нет серьезных оснований отстранять женскую или мужскую хоккейные команды от соревнований в Пхенчхане.

    В отличие от ситуации с КХЛ, где влияние оказывает политика, в случае с НХЛ все завязано на финансах. Политические и денежные интересы некоторых людей пытаются уничтожить хоккей, точнее дух спорта.

    Я очень разочаровываюсь, когда представители спортивного руководства вмешивают политику и деньги в великие идеи Пьера де Кубертена и всего Олимпийского движения, призывающие объединить людей в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

    Здесь нет мест деньгам, но они стали большой частью спорта, я человек старой формации и буду стоять на своей позиции», – сказал Фазель.

    Госдума готовит законопроект, позволяющий КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду

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