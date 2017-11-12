Мутко о Кубке «Карьялы»: «Перед Олимпиадой результат не так важен»

Вице-премьер России Виталий Мутко дал комментарии по окончании Кубка «Карьялы».

Сборная России заняла на турнире второе место.

«Команда готовится, тренер работает, смотрит звенья, наигрывает их. Перед какими-то крупными турнирами – Олимпиада или чемпионат мира – результат не так важен. Важно определенное качество, как реализуются установки тренера, потому что он видит, как команда должна играть, и идет к этому.

Такие турниры дают возможность готовиться, так что это хорошая подготовка. Вызван большой круг молодых ребят, на которых тренер смотрит. Надеюсь, что сейчас приближается формирование команды», – сказал чиновник.

Пост главного тренера сборной России занимает .