Роман Ротенберг: «Поедем на Олимпиаду с нашим российским флагом и гимном»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался на тему того, поедет ли сборная России на Олимпиаду в Пхенчхан.
«В моем понимании, Олимпийские игры были созданы для объединения спортсменов, зрителей и народов.
Считаю, что мы поедем на Олимпиаду с нашим российским флагом и гимном. Мы к этому готовимся», – поделился мыслями функционер.
Ранее появилась информация о том, что МОК может запретить использовать флаг и гимн России на Играх по следам серии допинговых скандалов.
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