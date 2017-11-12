Роман Ротенберг: «Поедем на Олимпиаду с нашим российским флагом и гимном»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался на тему того, поедет ли сборная России на Олимпиаду в Пхенчхан.

«В моем понимании, Олимпийские игры были созданы для объединения спортсменов, зрителей и народов.

Считаю, что мы поедем на Олимпиаду с нашим российским флагом и гимном. Мы к этому готовимся», – поделился мыслями функционер.

Ранее появилась информация о том, что может запретить использовать флаг и гимн России на Играх по следам серии допинговых скандалов.