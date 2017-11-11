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    НХЛ. Безголевая серия Кросби во второй раз в карьере достигла 10 матчей

    Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не забил в матче с «Вашингтоном» (1:4), который стал для него 800-м в НХЛ

    Безголевая серия канадца продлилась до 10 матчей, в регулярных чемпионатах это произошло во второй раз за его карьеру. 

    В прошлом сезоне Кросби выиграл снайперскую гонку лиги, забив 44 гола в 75 матчах. 

    С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

    НХЛ. Кросби набрал «-14» в 18 матчах и вышел на 2-е место среди игроков с худшей полезностью

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