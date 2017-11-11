НХЛ. Безголевая серия Кросби во второй раз в карьере достигла 10 матчей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не забил в матче с «Вашингтоном» (1:4), который стал для него 800-м в .

Безголевая серия канадца продлилась до 10 матчей, в регулярных чемпионатах это произошло во второй раз за его карьеру.

В прошлом сезоне Кросби выиграл снайперскую гонку лиги, забив 44 гола в 75 матчах.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.

НХЛ. Кросби набрал «-14» в 18 матчах и вышел на 2-е место среди игроков с худшей полезностью