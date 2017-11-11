НХЛ. Кросби набрал «-14» в 18 матчах и вышел на 2-е место среди игроков с худшей полезностью

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил матч с (1:4) с показателем полезности «-2».

За последние 3 матча он набрал 1 (0+1) очко при полезности «-6».

Всего в 18 матчах на его счету 13 (5+8) очков при полезности «-14».

Это второй худший показатель в лиге на текущий момент, самый худший принадлежит другому игроку – Крису Летангу («-16»).