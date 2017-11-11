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    НХЛ. Кросби набрал «-14» в 18 матчах и вышел на 2-е место среди игроков с худшей полезностью

    Теги Питтсбург Вашингтон Кристофер Летанг Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил матч с «Вашингтоном» (1:4) с показателем полезности «-2». 

    За последние 3 матча он набрал 1 (0+1) очко при полезности «-6». 

    Всего в 18 матчах на его счету 13 (5+8) очков при полезности «-14».

    Это второй худший показатель в лиге на текущий момент, самый худший принадлежит другому игроку «Питтсбурга» – Крису Летангу («-16»). 

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