НХЛ. Кросби набрал «-14» в 18 матчах и вышел на 2-е место среди игроков с худшей полезностью
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил матч с «Вашингтоном» (1:4) с показателем полезности «-2».
За последние 3 матча он набрал 1 (0+1) очко при полезности «-6».
Всего в 18 матчах на его счету 13 (5+8) очков при полезности «-14».
Это второй худший показатель в лиге на текущий момент, самый худший принадлежит другому игроку «Питтсбурга» – Крису Летангу («-16»).
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