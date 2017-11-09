Барри Троц: «Уже думал о том, чтобы вернуть Овечкина в тройку к Бэкстрему»
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц заявил, что доволен игрой форварда Никласа Бэкстрема.
«Я уже думал о том, чтобы вернуть Овечкина в тройку к Бэкстрему, но пока не принял окончательного решения.
Никлас хорошо себя проявляет в каждом матче. Я не сужу о его игре по статистике заброшенных шайб и отданных пасов. Это последний хоккеист команды, об игре которого стоит волноваться», – сказал.
Бэкстрем не набирал очки в последних 7 матчах.
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