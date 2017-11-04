НХЛ. «Колорадо», «Оттава» и «Нэшвилл» готовили обмен, Дюшен мог перейти в «Сенаторс»

«Оттава» активно интересовалась возможностью выменять форварда Мэтта Дюшена.

Переговоры между клубами велись с середины сентября. Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион хотел выменять Дюшена.

В сделке также мог поучаствовать . В итоге клубам не удалось договориться.

Подробную статистику выступлений Дюшена вы можете посмотреть здесь.