НХЛ. «Колорадо», «Оттава» и «Нэшвилл» готовили обмен, Дюшен мог перейти в «Сенаторс»
«Оттава» активно интересовалась возможностью выменять форварда «Колорадо» Мэтта Дюшена.
Переговоры между клубами велись с середины сентября. Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион хотел выменять Дюшена.
В сделке также мог поучаствовать «Нэшвилл». В итоге клубам не удалось договориться.
Подробную статистику выступлений Дюшена вы можете посмотреть здесь.
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