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    НХЛ. «Колорадо», «Оттава» и «Нэшвилл» готовили обмен, Дюшен мог перейти в «Сенаторс»

    Теги возможные переходы Оттава Нэшвилл Колорадо НХЛ Мэтт Дюшен Пьер Дорион

    «Оттава» активно интересовалась возможностью выменять форварда «Колорадо» Мэтта Дюшена.

    Переговоры между клубами велись с середины сентября. Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион хотел выменять Дюшена.

    В сделке также мог поучаствовать «Нэшвилл». В итоге клубам не удалось договориться.

    Подробную статистику выступлений Дюшена вы можете посмотреть здесь.

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