Рене Фазель: «Возможный отказ КХЛ отпускать игроков на Олимпиаду – не лучший выбор. Неправильный»

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных ответных санкциях в случае недопуска России на Олимпиаду-2018.

– Есть информация, что КХЛ может отменить февральскую паузу на Игры и отказаться отпускать игроков в другие сборные, если Россия не поедет на Олимпиаду.

– (Долгая пауза.) Я не буду это комментировать. Это очень странно. Если такое намерение существует – его стоит переосмыслить. Потому что интересы спортсменов важнее. В КХЛ выступают не только российские хоккеисты. Я надеюсь, что никто на это не пойдет. И отказ Континентальной лиги отпускать игроков на Олимпиаду – это не лучший выбор. Неправильный. И посыл будет неверным. Подумайте о спорте. Он превыше всего.

Я не слышал раньше об этой идее. Но она в корне неверна. Хотя это будет еще одной причиной для того, чтобы серьезно поработать над тем, чтобы сборная России выступала на Олимпиаде под своим флагом. И все же это неправильно. Это, как вы говорите, кошмар (слово «кошмар» Фазель произнес по-русски – прим. Sports.ru), – сказал Фазель.

«Спорт-Экспресс»: КХЛ отменит олимпийскую паузу в случае недопуска России на Игры и не отпустит игроков в другие сборные