Илья Ковальчук: «Очень расстроен, что не вызвали в сборную. У Знарка спрашивайте»

Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что расстроен из-за невызова в сборную России на «Карьялы».

– Вас не вызвали на Кубок «Карьялы».

– Я очень расстроен.

– Не обсуждали этот вопрос с Олегом Знарком?

– У тренера спросите, причем здесь я.

– Может, заранее была договоренность такая.

– Вам какая разница, заранее мы договорились или нет? – ответил Ковальчук.

Ковальчук и Марков не вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»