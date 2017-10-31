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    Илья Ковальчук: «Очень расстроен, что не вызвали в сборную. У Знарка спрашивайте»

    Теги СКА сборная России Илья Ковальчук Олег Знарок Кубок Карьялы КХЛ

    Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что расстроен из-за невызова в сборную России на Кубок «Карьялы».

    – Вас не вызвали на Кубок «Карьялы».

    – Я очень расстроен.

    – Не обсуждали этот вопрос с Олегом Знарком?

    – У тренера спросите, причем здесь я.

    – Может, заранее была договоренность такая.

    – Вам какая разница, заранее мы договорились или нет? – ответил Ковальчук.

    Ковальчук и Марков не вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»

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