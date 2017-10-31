Илья Ковальчук: «Очень расстроен, что не вызвали в сборную. У Знарка спрашивайте»
Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что расстроен из-за невызова в сборную России на Кубок «Карьялы».
– Вас не вызвали на Кубок «Карьялы».
– Я очень расстроен.
– Не обсуждали этот вопрос с Олегом Знарком?
– У тренера спросите, причем здесь я.
– Может, заранее была договоренность такая.
– Вам какая разница, заранее мы договорились или нет? – ответил Ковальчук.
Ковальчук и Марков не вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»
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