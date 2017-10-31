«Динамо» вернуло форварда Брюквина из армии
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин вернулся в расположение клуба.
22-летний хоккеист присутствовал на разминке перед игрой с «Торпедо», но не будет заявлен на эту встречу.
Брюквин пропустил прошлый матч регулярного чемпионата КХЛ из-за того, что был призван в армию.
В нынешнем сезоне Брюквин набрал 12 (8+4) очков в 22 играх.
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