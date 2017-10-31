«Динамо» вернуло форварда Брюквина из армии

Нападающий московского Владимир Брюквин вернулся в расположение клуба.

22-летний хоккеист присутствовал на разминке перед игрой с , но не будет заявлен на эту встречу.

Брюквин пропустил прошлый матч регулярного чемпионата из-за того, что был призван в армию.

В нынешнем сезоне Брюквин набрал 12 (8+4) очков в 22 играх.

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