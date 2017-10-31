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    Джон Купер: «Василевский – лучший игрок «Тампы» в каждом матче»

    Теги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Андрей Василевский Джон Купер

    Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре голкипера Андрея Василевского после победы над «Флоридой» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Он очень хорош. Возможно, он скажет, что провел не лучшую игру, но чаще всего Василевский – наш лучший игрок в каждом матче.

    Хорошо, что нам удалось ему помочь. Обычно он не пропускает пять раз, но главная статистика – это победы, которые у него есть», – заявил Купер.

    НХЛ. Василевский выиграл 9-й матч подряд и побил вратарский рекорд «Тампы», обойдя Хабибулина

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