Джон Купер: «Василевский – лучший игрок «Тампы» в каждом матче»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре голкипера Андрея Василевского после победы над «Флоридой» (8:5) в матче регулярного чемпионата .

«Он очень хорош. Возможно, он скажет, что провел не лучшую игру, но чаще всего Василевский – наш лучший игрок в каждом матче.

Хорошо, что нам удалось ему помочь. Обычно он не пропускает пять раз, но главная статистика – это победы, которые у него есть», – заявил Купер.

НХЛ. Василевский выиграл 9-й матч подряд и побил вратарский рекорд «Тампы», обойдя Хабибулина