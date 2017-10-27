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    СКА: «Никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачева нет»

    Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Представитель пресс-службы СКА высказался о возможном возвращении форварда «Вегаса» Вадима Шипачева в КХЛ.

    «Возвращение в Россию отечественных хоккеистов – одна из целей СКА, клуб последовательно работает в этом направлении.

    Укрепляя состав, клуб решает не только свои задачи, но и вносит вклад в то, чтобы в олимпийский год у тренерского штаба сборной был максимально широкий выбор для формирования национальной команды. Аналогичные действия предпринимают и другие клубы КХЛ.

    СКА также работает над созданием качественных условий для профессионального роста молодых хоккеистов, предотвращая их отъезд в заокеанские команды низших лиг.

    Что касается ситуации с Шипачевым, то на данный момент у Вадима действует двухгодичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги.

    Между КХЛ и НХЛ действует соглашение о взаимном уважении контрактов, поэтому сейчас никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачева в Россию не существует.

    Пока у Шипачева в силе контракт с клубом НХЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги не имеют права вести переговоры ни с игроком, ни с его агентом.

    Это относится как к СКА, так и к другим клубам лиги, с учетом того, что в КХЛ Шипачев является неограниченно свободным агентом», – заявили в пресс-службе петербургского клуба.

    Они уехали в НХЛ перед Олимпиадой. Зря

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