СКА: «Никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачева нет»
Представитель пресс-службы СКА высказался о возможном возвращении форварда «Вегаса» Вадима Шипачева в КХЛ.
«Возвращение в Россию отечественных хоккеистов – одна из целей СКА, клуб последовательно работает в этом направлении.
Укрепляя состав, клуб решает не только свои задачи, но и вносит вклад в то, чтобы в олимпийский год у тренерского штаба сборной был максимально широкий выбор для формирования национальной команды. Аналогичные действия предпринимают и другие клубы КХЛ.
СКА также работает над созданием качественных условий для профессионального роста молодых хоккеистов, предотвращая их отъезд в заокеанские команды низших лиг.
Что касается ситуации с Шипачевым, то на данный момент у Вадима действует двухгодичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги.
Между КХЛ и НХЛ действует соглашение о взаимном уважении контрактов, поэтому сейчас никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачева в Россию не существует.
Пока у Шипачева в силе контракт с клубом НХЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги не имеют права вести переговоры ни с игроком, ни с его агентом.
Это относится как к СКА, так и к другим клубам лиги, с учетом того, что в КХЛ Шипачев является неограниченно свободным агентом», – заявили в пресс-службе петербургского клуба.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.