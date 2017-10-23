НХЛ. «Питтсбург» выставил Ниеми на драфт отказов, «Торонто» – Фера

Клубы НХЛ поместили игроков на драфт отказов

выставил на уэйвер голкипера Антти Ниеми. В этом сезоне финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайб за игру и отражая 79,7% бросков

Также на драфт отказов попал нападающий Эрик Фер. В четырех матчах нынешнего сезона канадец не набрал ни одного очка.

Если никого из хоккеистов не заберут в течение ближайших 24 часов, то они отправятся в свои фарм-клубы в АХЛ.

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