НХЛ. «Питтсбург» выставил Ниеми на драфт отказов, «Торонто» – Фера
Клубы НХЛ поместили игроков на драфт отказов
«Питтсбург» выставил на уэйвер голкипера Антти Ниеми. В этом сезоне финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайб за игру и отражая 79,7% бросков
Также на драфт отказов попал нападающий «Торонто» Эрик Фер. В четырех матчах нынешнего сезона канадец не набрал ни одного очка.
Если никого из хоккеистов не заберут в течение ближайших 24 часов, то они отправятся в свои фарм-клубы в АХЛ.
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