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    НХЛ. «Питтсбург» выставил Ниеми на драфт отказов, «Торонто» – Фера

    Теги Питтсбург Торонто Эрик Фер НХЛ Антти Ниеми

    Клубы НХЛ поместили игроков на драфт отказов

    «Питтсбург» выставил на уэйвер голкипера Антти Ниеми. В этом сезоне финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайб за игру и отражая 79,7% бросков

    Также на драфт отказов попал нападающий «Торонто» Эрик Фер. В четырех матчах нынешнего сезона канадец не набрал ни одного очка.

    Если никого из хоккеистов не заберут в течение ближайших 24 часов, то они отправятся в свои фарм-клубы в АХЛ.

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