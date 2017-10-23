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    Александр Юдин о победах СКА: «Дайте нам посмеяться над Москвой и остальной страной»

    Теги ЦСКА СКА Сергей Андронов Йокерит Александр Юдин КХЛ

    Известный в прошлом тафгай Александр Юдин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА.

    – Ожидаю сильной игры. Многие показали зубы СКА, пора это сделать москвичам. Все-таки столько игроков купили и наиграли, в составе есть звезды, многие поиграли в сборной. Пора ЦСКА выходить из окопов и доказывать свой топовый уровень.

    – Многочисленные победы СКА вас не смущают?

    – Семь лет все смеялись над Питером. Как только СКА начал у всех выигрывать, сразу стали называть неудобной командой. Раньше никто не ныл над доминированием ЦСКА, ведь клуб поднимал уровень сборной.

    Потерпите хоть один сезон, когда мы будем рвать всю страну, а потом начинайте ныть. Дайте нам посмеяться над Москвой и остальной страной.

    – Лига в последний момент отменила дисквалификацию Сергея Андронова. Это дополнительно мотивирует хозяев?

    – Да абсолютно неважно, кто выйдет на лед. Что в ЦСКА, что в СКА для хоккеиста главное – попасть в заявочный лист, тогда ты – в шоколаде, если не внесли, тогда мечом над головой повисает ссылка в фарм-клуб или расторжение.

    – Сегодня СКА продолжит новую победную серию?

    – Серия в 20 побед уже сделана, и ее уже не перебить. В «Йокерите» хотели приблизиться к результату, шикарно играли в субботу в Ледовом, но СКА оказался сильнее.

    Сегодня Питер снова победит, и в городе несколько дней будут улыбаться победе над ЦСКА, – заявил Юдин.

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