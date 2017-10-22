«Тампа» – «Питтсбург». Кучеров набрал 3 очка и догнал Овечкина в снайперской гонке
Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Питтсбургом» (7:1) оформил дубль, сделал голевую передачу и был признан третьей звездой матча.
В 9 играх сезона россиянин набрал 16 (10+6) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая своему одноклубнику Стивену Стэмкосу (3+15) 2 балла.
В гонке снайперов Кучеров разделил первое место с Александром Овечкиным из «Вашингтона».
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