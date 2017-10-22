Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тампа» – «Питтсбург». Кучеров набрал 3 очка и догнал Овечкина в снайперской гонке

    Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Питтсбургом» (7:1) оформил дубль, сделал голевую передачу и был признан третьей звездой матча.

    В 9 играх сезона россиянин набрал 16 (10+6) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая своему одноклубнику Стивену Стэмкосу (3+15) 2 балла.

    В гонке снайперов Кучеров разделил первое место с Александром Овечкиным из «Вашингтона». 

    Рейтинг букмекерских контор: оценки и отзывы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться