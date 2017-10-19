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    Тимашов подрался с Беком на тренировке «Автомобилиста». Канадец выбыл на месяц

    Теги Автомобилист травмы происшествия драки КХЛ Николай Тимашов Тэйлор Бек Максим Рябков

    Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подтвердил информацию о конфликте на тренировке между защитником Николаем Тимашовым и нападающим Тэйлором Беком.

    «В ответ на вопросы журналистов могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами.

    Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом.

    Во время отработки выходов «3 в 2» Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее.

    При обследовании Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления – около месяца. Клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике.

    Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе «Автомобилиста» отправляется сегодня на очередной четырехматчевый выезд», – сказал Рябков.

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