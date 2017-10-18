«Салават» начал переговоры с Умарком о новом контракте
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб обсуждает новый контракт со шведским нападающим Линусом Умарком.
«С Умарком мы начали переговоры о продлении контракта. Пока они на начальной стадии», – сказал Вайсфельд.
В этом сезоне 30-летний форвард набрал 22 (7+15) очка и является лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Контракт «Салавата Юлаева» с Умарком рассчитан до апреля 2018 года.
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