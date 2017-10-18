«Салават» начал переговоры с Умарком о новом контракте

Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб обсуждает новый контракт со шведским нападающим .

«С Умарком мы начали переговоры о продлении контракта. Пока они на начальной стадии», – сказал Вайсфельд.

В этом сезоне 30-летний форвард набрал 22 (7+15) очка и является лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Контракт с Умарком рассчитан до апреля 2018 года.