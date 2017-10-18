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    «Салават» начал переговоры с Умарком о новом контракте

    Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Линус Умарк

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб обсуждает новый контракт со шведским нападающим Линусом Умарком.

    «С Умарком мы начали переговоры о продлении контракта. Пока они на начальной стадии», – сказал Вайсфельд.

    В этом сезоне 30-летний форвард набрал 22 (7+15) очка и является лучшим снайпером и бомбардиром команды.

    Контракт «Салавата Юлаева» с Умарком рассчитан до апреля 2018 года.

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