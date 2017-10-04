Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров в предсезонных матчах

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Оттава Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Коламбус Ванкувер Эдмонтон Лос-Анджелес Аризона Дрю Стэффорд НХЛ Евгений Кузнецов Артемий Панарин Никита Кучеров Виннипег Джейк Маззин Марк Стоун Коннор Макдэвид Вильям Нюландер Мэтью Барзэл Остон Мэттьюс Патрик Лайне Клейтон Келлер Нико Хишир Конор Шири Брок Босер Джейк Гюнцель Кайлер Ямамото

    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров по итогам предсезонных матчей НХЛ.

    Топ-15 бомбардиров в выставочных матчах:

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 10 (3+7) очков в 5 матчах

    2. Джейк Гюнцель («Питтсбург») – 9 (3+6) в 4 матчах

    3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 8 (3+5) в 4 матчах

    3. Джейк Маззин («Лос-Анджелес») – 8 (3+5) в 5 матчах

    3. Патрик Лайне («Виннипег») – 8 (5+3) в 4 матчах

    3. Клейтон Келлер («Аризона») – 8 (3+5) в 4 матчах

    7. Дрю Стэмфорд («Нью-Джерси») – 7 (4+3) в 4 матчах

    7. Марк Стоун («Оттава») – 7 (3+4) в 4 матчах

    7. Конор Шири («Питтсбург») – 7 (1+6) в 4 матчах

    7. Вильям Нюландер («Торонто») – 7 (4+3) в 4 матчах

    7. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 7 (3+4) в 5 матчах

    7. Остон Мэттьюс  («Торонто») – 7 (5+2) в 4 матчах

    7. Брок Босер («Ванкувер») – 7 (4+3) в 5 матчах

    7. Нико Хишир («Нью-Джерси») – 7 (4+3) в 4 матчах

    7. Кайлер Ямамото («Эдмонтон») – 7 (5+2) в 6 матчах...

    30. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 5 (1+4) в 4 матчах

    30. Артемий Панарин («Коламбус») – 5 (1+4) в 4 матчах

    P.S. Сидни Кросби («Питтсбург») набрал 3 очка (1+2) в 3 матчах, Евгений Малкин – 2 (1+1) в 3 матчах, Александр Овечкин («Вашингтон») – 2 (0+2) в 4 матчах, Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 4 (4+0) в 3 матчах.

    Овечкин возьмет Кубок Стэнли в этом сезоне. Скриньте

    Почти династия. Малкину и Кросби нужен еще один титул

    Наши в лагерях НХЛ. 70 человек!

    Опрос

    Кто выиграет Кубок Стэнли?

    2247 голосов 29
    • Питтсбург
      28%
    • Эдмонтон
      9%
    • Тампа-Бэй
      14%
    • Кто-то другой
      49%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться