НХЛ. Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров в предсезонных матчах
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров по итогам предсезонных матчей НХЛ.
Топ-15 бомбардиров в выставочных матчах:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 10 (3+7) очков в 5 матчах
2. Джейк Гюнцель («Питтсбург») – 9 (3+6) в 4 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 8 (3+5) в 4 матчах
3. Джейк Маззин («Лос-Анджелес») – 8 (3+5) в 5 матчах
3. Патрик Лайне («Виннипег») – 8 (5+3) в 4 матчах
3. Клейтон Келлер («Аризона») – 8 (3+5) в 4 матчах
7. Дрю Стэмфорд («Нью-Джерси») – 7 (4+3) в 4 матчах
7. Марк Стоун («Оттава») – 7 (3+4) в 4 матчах
7. Конор Шири («Питтсбург») – 7 (1+6) в 4 матчах
7. Вильям Нюландер («Торонто») – 7 (4+3) в 4 матчах
7. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 7 (3+4) в 5 матчах
7. Остон Мэттьюс («Торонто») – 7 (5+2) в 4 матчах
7. Брок Босер («Ванкувер») – 7 (4+3) в 5 матчах
7. Нико Хишир («Нью-Джерси») – 7 (4+3) в 4 матчах
7. Кайлер Ямамото («Эдмонтон») – 7 (5+2) в 6 матчах...
30. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 5 (1+4) в 4 матчах
30. Артемий Панарин («Коламбус») – 5 (1+4) в 4 матчах
P.S. Сидни Кросби («Питтсбург») набрал 3 очка (1+2) в 3 матчах, Евгений Малкин – 2 (1+1) в 3 матчах, Александр Овечкин («Вашингтон») – 2 (0+2) в 4 матчах, Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 4 (4+0) в 3 матчах.
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