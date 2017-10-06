Малкин о КХЛ: «Непонятно, зачем в одном клубе 40 человек. Зачем хоккеистам сидеть на лавке?»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что следит за .

– Следите за тем, что происходит в КХЛ?

– Конечно, слежу, читаю новости. Никаких сенсаций там не происходит, СКА обыгрывает всех. Но довольно интересный чемпионат идет, любопытно будет посмотреть плей-офф.

– «Магнитка» только в середине таблицы идет. Ваш родной клуб сможет вернуться на лидирующие позиции?

– всегда ставит перед собой большие задачи, и этот сезон – не исключение. Да, клуб потерял ключевых защитников – Ли, Антипина, Береглазова, а также Зарипова. Конечно, это сказалось на результатах. Нужно время для изменений, вероятно, ближе к концу регулярки удастся усилить состав на рынке, например, каким-нибудь легионером. Чемпионат длинный – «Магнитка» опытная команда, которая знает, что делать в данный момент. Сейчас игра не идет, но в плей-офф магнитогорцы попадут, а там уже будет другой хоккей.

– А как относитесь к тому, что происходит в ? Большая ротация, многие игроки часто оказываются в запасе. Например, довольно резко высказался по этому поводу …

– Да, я читал его интервью и полностью с ним согласен. Мне вообще непонятно, когда в клубе 40 человек, это немножко странновато для одной команды. И я не понимаю, зачем хоккеистам сидеть на лавке, когда можно выступать в клубе послабее, в котором ты будешь постоянно играть.

Есть политика двух клубов, которая не совсем понятна … с другой стороны, если они укладываются в потолок зарплат в том виде, в котором он существует в России, почему нет? – заявил Малкин.

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