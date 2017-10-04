Олег Знарок о том, интересно ли СКА играть в КХЛ: «Что вы имеете в виду? Нам очень тяжело играть»

Главный тренер СКА Олег Знарок передал впечатления после победы над «Салаватом Юлаевым» (6:1) в матче регулярного чемпионата .

– Хорошие два периода, хорошее начало, в третьем немного сбавили обороты. Доволен игрой, особенно в первых периодах.

– Гол Ковальчука с передачи Шестеркина понравился вам чуть больше остальных?

– Мне вообще все голы понравились. Было здорово разыграно. Это первая игра, где я получил удовольствие от игры.

– Тут 6:1, тут 6:1. Вам интересно играть в этой лиге?

– Что вы имеете в виду? Мы на каждую игру выходим, как на последний бой. Нам очень тяжело играть. На нас все настраиваются. И команду настроить очень тяжело, – заявил Знарок.

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