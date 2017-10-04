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    Форвард СКА Гусев набрал 7 очков в двух матчах, Ковальчук – 6. Они лучшие бомбардиры КХЛ

    Теги Салават Юлаев СКА Илья Ковальчук КХЛ Никита Гусев

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде играет с «Салаватом Юлаевым» (6:1).

    Нападающий Никита Гусев, сделавший покер в прошлой игре с «Локомотивом», сегодня отметился 3 (1+2) баллами за результативность. Всего на его счету 7 (5+2) очков в последних двух матчах.

    Форвард Илья Ковальчук также в двух играх записал на свой счет 6 (4+2) очков.

    Гусев и Ковальчук лидирует в списке бомбардиров КХЛ. У Гусева 27 (12+15) баллов, а у Ковальчука – 26 (16+10).

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