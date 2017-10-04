Форвард СКА Гусев набрал 7 очков в двух матчах, Ковальчук – 6. Они лучшие бомбардиры КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата СКА на выезде играет с «Салаватом Юлаевым» (6:1).

Нападающий Никита Гусев, сделавший покер в прошлой игре с «Локомотивом», сегодня отметился 3 (1+2) баллами за результативность. Всего на его счету 7 (5+2) очков в последних двух матчах.

Форвард Илья Ковальчук также в двух играх записал на свой счет 6 (4+2) очков.

Гусев и Ковальчук лидирует в списке бомбардиров КХЛ. У Гусева 27 (12+15) баллов, а у Ковальчука – 26 (16+10).