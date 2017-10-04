НХЛ. Айкел продлил контракт с «Баффало» на 8 лет на 80 млн долларов

объявил о заключении нового соглашения с форвардом , для которого предстоящий сезон мог стать последним по контракту новичка с зарплатой 925 тысяч долларов в год.

20-летний американец продлил договор с «Сэйбрс» на 8 лет, его средний оклад составит 10 млн долларов за сезон.

В 61 матче прошлого чемпионата нападающий, 2-й номер драфта-2015, набрал 57 (24+33) очков при показателе полезности «-12».