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    НХЛ. Айкел продлил контракт с «Баффало» на 8 лет на 80 млн долларов

    Теги Баффало НХЛ Джек Айкел

    «Баффало» объявил о заключении нового соглашения с форвардом Джеком Айкелом, для которого предстоящий сезон мог стать последним по контракту новичка с зарплатой 925 тысяч долларов в год.

    20-летний американец продлил договор с «Сэйбрс» на 8 лет, его средний оклад составит 10 млн долларов за сезон.

    В 61 матче прошлого чемпионата НХЛ нападающий, 2-й номер драфта-2015, набрал 57 (24+33) очков при показателе полезности «-12».

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