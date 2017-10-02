«Локомотив» проиграл 5-й матч подряд. Из них три – со счетом 1:6
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома крупно проиграл СКА (1:6).
Ярославцы потерпели пятое поражение подряд. Ранее они уступили «Авангарду» (1:6), «Сибири» (3:4 ОТ), «Барысу» (1:6) и «Авангарду» (2:3). Общая разница шайб в трех играх – 8:25.
В нынешнем сезоне команда тренера Алексея Кудашова пропустила уже 48 голов, а забила – 38.
После 17 матчей «Локомотив» набрал 26 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции.
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