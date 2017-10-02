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    НХЛ. Ягр близок к подписанию контракта с «Калгари»

    Теги возможные переходы Калгари Яромир Ягр НХЛ

    Бывший форвард «Флориды» Яромир Ягр может стать игроком «Калгари».

    «Калгари» проведет сегодня переговоры с представителями Ягра. Нет гарантий, что переход состоится, но вероятность очень высока», — написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своем твиттере.

    Об интересе «Флэймс» к 45-летнему чеху уже сообщалось в конце августа.

    Яромир Ягр: «Не буду играть за «Кладно», потому что идут переговоры с клубами НХЛ»

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