НХЛ. Ягр близок к подписанию контракта с «Калгари»

Бывший форвард «Флориды» может стать игроком «Калгари».

проведет сегодня переговоры с представителями Ягра. Нет гарантий, что переход состоится, но вероятность очень высока», — написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своем твиттере.

Об интересе «Флэймс» к 45-летнему чеху уже сообщалось в конце августа.

Яромир Ягр: «Не буду играть за «Кладно», потому что идут переговоры с клубами НХЛ»